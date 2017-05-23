Полиция задержала жителя Скадовска, который дома делал наркотики

В отделение полиции Скадовска обратилась 29-летняя местная жительница. Она рассказала, что подозревает своих соседей в изготовлении наркотиков – из их квартиры ощущается характерный запах. Полицейские установили, что в квартире проживает 54-летний наркозависимый, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками. Во время обыска в его квартире изъяли сухие стебли растения мака весом около 200 гр. Также оперативники изъяли несколько шприцов с остатками наркотика.

Все изъятое направлено на исследование.

ГУ Нацполиции в Херсонской области