Полиция задержала жителя Скадовска, который дома делал наркотики

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В отделение полиции Скадовска обратилась 29-летняя местная жительница. Она рассказала, что подозревает своих соседей в изготовлении наркотиков – из их квартиры ощущается характерный запах. Полицейские установили, что в квартире проживает 54-летний наркозависимый, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками. Во время обыска в его квартире изъяли сухие стебли растения мака весом около 200 гр. Также оперативники изъяли несколько шприцов с остатками наркотика.

Все изъятое направлено на исследование.  

ГУ Нацполиции в Херсонской области

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