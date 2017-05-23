Херсонские патрульные ночью преследовали автомобиль с пьяным водителем за рулем

22 мая около 2 часов ночи на стационарном посту на дороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск патрульные попытались остановить ВАЗ-211540, который двигался с нарушением ПДД. Водитель проигнорировал требование полицейского и продолжил движение. За ним гнались несколько километров, требуя через громкоговоритель остановиться. Когда его все же остановили, 21-летний водитель сидел на пассажирском сидении. Но позже признал, что за рулем был именно он. У него заметили признаки алкогольного опьянения.

Но он отказался проходить освидетельствование. На водителя составили админматериалы по ст. 122, ст. 122-2 и ст. 130. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Херсона