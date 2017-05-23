У Херсоні пришкільні табори почнуть роботу 29 травня

У Херсоні у літній період планується забезпечити функціонування 49 пришкільних (на базі загальноосвітніх навчальних закладів) та 3 міських таборів відпочинку(на базі позашкільних навчальних закладів): „Сонечко” (Херсонський Центр позашкільної роботи); „Юнга” (Херсонський дитячий оздоровчий центр „Юнга”), „Альтаїр”(військово-патріотичного спрямування) (Херсонський міський міжшкільного навчально-виробничий комбінат). Усього під час літньої оздоровчої кампанії послугами оздоровлення та відпочинку заплановано охопити 70% дітей. Вартість 3-разового харчування у пришкільних таборах складає 64, 42 грн на день (за 14 днів – 901,85 грн).

Для дітей молодшої школи організовано денний сон. При школах функціонуватимуть загони праці та відпочинку з одноразовим харчуванням – 34,36 грн/день.

На базі пришкільних таборів (в основному спеціалізованих шкіл) планується організувати роботу 15 мовних загонів та 11 загонів з вивченням японської культури, у яких учні будуть удосконалювати розмовну мову, культуру інших країн та поєднувати навчання із відпочинком.

У міських таборах відпочинку “Сонечко”, “Юнга”, Альтаїр” вартість харчування на день складає 43,06 грн (на 14 днів – 602,82 грн). Для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, – харчування за рахунок бюджету в межах лімітних призначень.

Додаткову інформацію з питань оздоровлення дітей можна отримати на сайтах закладів: hcpr@ukr.net, yungahmr@i.ua, hmnvk@ukr.net.

Режим дня складено так, щоб він забезпечував дітям максимальне перебування на свіжому повітрі, участь в оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходах. У програмі таборів відпочинку передбачено відвідування музеїв, бібліотек, планетарію, кінотеатрів, військової та пожежної частин, екскурсії до парків, пляжів тощо.

Пришкільні табори почнуть свою роботу 29 травня, повідомляється на сайті Херсонської міської ради.