Вчера вечером в Херсоне на улицу обнаружили 4-летнюю девочку

22 мая вечером в Херсоне на Шуменском у стоматполиклиники прохожие обнаружили 4-летнюю девочку, которая бродила по улице. Ее передали бригаде «скорой», которая отвезла девочку в больницу им. Тропиных. По словам главврача больницы Леонида Ремыги, ребенка поместили в детское отделение: «Девочка выглядит достаточно ухоженной. Сказала, что ее зовут Ника, назвала имена родителей, но не может объяснить, где живет. У нее чистая одежда, есть при себе игрушки, а вот следы насилия или каких-либо кожных недугов отсутствуют.

У нее взяли анализы, и Ника останется в больнице до того момента, как отыщутся ее мать с отцом. Их поисками уже занимается полиция».

По материалам: Херсонцы