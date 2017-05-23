У КП “Чонгар” іноземці пропонували прикордонникам хабар

Прикордонники Бердянського загону, які несуть службу у контрольному пункті "Чонгар", за порушення законодавства України не пропустили через адмінмежу із ТОТ АР Крим чергову групу іноземців. 12 громадян Узбекистану та один громадянин Таджикистану прямували з окупованого півострову у пішому порядку . Під час прикордонного контролю військовослужбовці встановили, що всі іноземці на територію окупованого Криму потрапили через пункт пропуску «Крим», функціонування якого тимчасово призупинено та у них відсутні спецдозволи. Аби «уникнення проблем» під час перетину адмінмежі із ТОТ АР Крим, один із іноземців запропонував прикордоннику неправомірну грошову винагороду у розмірі 6500 російських рублів за всю «делегацію». На таку пропозицію порушник отримав категоричну відмову.

Прикордонники громадян на територію материкової України не впустили та заборонили їм відвідувати Україну протягом 3-х років.

За фактом дачі хабаря військовослужбовці направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Прес-служба Бердянського прикордонного загону