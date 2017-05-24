Українець намагався вивезти до окупованого Криму технічну документацію до вертольоту Мі-8

23 травня в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» прикордонники Херсонського загону спільно з представниками Державної фіскальної служби попередили спробу вивезення технічної документаціюї до вертольоту Мі-8. Схеми, креслення обладнання та електронний носій інформації намагався вивезти до окупованого Криму громадянин України, мешканець Херсонщини на автомобілі «Chevrolet». Виявлену документацію та громадянина прикордонники передали правоохоронцям для проведення експертизи та встановлення всіх обставин.





Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов