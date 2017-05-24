В Херсоне подвели итоги ежегодного фестиваля «Киноджем»

22 мая в Херсоне в кинотеатре «Мультиплекс» подвели итоги и наградили победителей ежегодного фестиваля «Киноджем». 29 команд из 43 зарегистрированных успели выполнить задание в рамках фестиваля, из них 23 фильма приняли участие в конкурсе, остальные работы были показаны вне конкурса. Победителем в лиге «Junior» (до 16 лет включительно) стала херсонская команда «Пенетратор» с фильмом «Мудрый Король». Они получили в награду штатив и диплом участника. В средней лиге – «SemiPro» – жюри определило победителем команду «Janestation» с фильмом «Получить покой».

Приз за лучший фильм в средней лиге – экшн-камера. А победителем в лиге профессионалов стала команда «Прочерк» с фильмом «День варенья». Победители получили 2 абонемента на Одесский кинофестиваль.

Приз зрительских симпатий получил фильм «Гонка» херсонской команды «Куропатки». Победителя наградили экшн-камерой.

Кроме того, организатор фестиваля отметила дополнительными наградами актера рекордсмена (снялся в 6 фильмах в течение недели) Вагага Погосяна и актрису Ксению Рябенко.

Они получили в награду футболки с логотипом фестиваля и билеты на любой сеанс в кино.

А также команду «Central 8 Studio» из Полтавы с фильмом ужасов «Sarracenia», сообщается на сайте Херсонского горсовета.

