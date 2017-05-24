В КПВВ “Каланчак” громадянка намагалась підкупити прикордонників

Сьогодні вночі в КПВВ «Каланчак» прикордонники в черговий раз відмовились від хабаря за прийняття неправомірних рішень під час виконання службових обов’язків. Так, під час перевірки документів у громадянки України, яка слідувала з Сімферополя до Кривого Рогу прикордонники встановили, що вона порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим, а саме, потрапила на окупований півострів з території РФ через тимчасово закритий пункт пропуску. За сприяння у безперешкодному пропуску на материкову частину України та не притягнення до адміністративної відповідальності громадянка запропонувала прикордонникам 200 гривень.

Від неправомірної винагороди військовослужбовці відмовились та повідомили співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», а громадянку притягнули до адміністративної відповідальності за порушення статті 204-2 КУпАП.

За останній місяць це вже третій випадок, коли подорожуючі намагаються підкупити прикордонників на адмінмежі.



Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов