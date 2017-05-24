В Херсонской области будет работать комиссия Генштаба ВСУ, которая проверит около 20 учреждений, организаций и предприятий на ведение в них воинского учета и взаимодействие их с военкоматами. Об этом сказал зам. главы области Вадим Чабан на координационном совещании по проверке состояния воинского учета призывников и военнообязанных в области. Он призвал присутствующих на совещании представителей учреждений, подлежащих проверке, способствовать комиссии.

Поскольку ее результаты будут докладываться главнокомандующему ВСУ. Представители комиссии в течение недели проверят аппарат ХОГА, горисполком Херсона, вузы Херсона, учреждения здравоохранения, воинские части и предприятия.

Херсонская ОГА