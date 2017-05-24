В Херсоне патрульные полицейские задержали автомобиль с уничтоженным номером кузова. ВАЗ-2103 заметили сегодня около 5:00 утра патрульные, которые дежурили на стационарном посту на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Автомобиль двигался с нарушением ПДД. Инспекторы его остановили. Во время проверки полицейские заметили, что номер кузова автомобиля уничтожен. Дублирующая табличка расположена в месте, и не соответствует определенному. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Корабельного отделения полиции. 29-летнего жителя Одессы и его автомобиль передали криминалистам.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook