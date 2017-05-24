В Новой Каховке выявлено два авто с перебитыми номерами кузовов

Во время предоставления сервисных услуг МВД выявлено два авто с перебитыми номерами кузовов. Оба транспортных средства с изменёнными идентификационными номерами обнаружены в территориальном сервисном центре МВД 6545 Новая Каховка. В первом случае автовладелец хотел перерегистрировать в ТСЦ автомобиль «ВАЗ – 2109», 1990 года выпуска. Однако, в ходе проведения экспертного исследования «девятки» было установлено, что номер кузова подлежал изменениям путем вварки номерной детали с прилегающим к ней фрагментом моторного отсека вне условий завода-изготовителя.

Подобная ситуация сложилась и при снятии с учёта автомобиля «ВАЗ – 2110», 1998 года выпуска. Проведённым экспертным исследованием транспортного средства установлено, что номер кузова был изменён путём вварки номерной детали с прилегающими к ней частями вне условий завода-изготовителя.

Материалы и транспортные средства переданы в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств.