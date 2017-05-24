Сегодня начнется заседание суда по делу жителя Одесской области, который обвиняется в организации теракта в Новоалексеевке

24 мая в 14:30 в Геническом райсуде начнется очередное заседание по делу жителя Одесской области Валерия Долапчи, который обвиняется в организации террористического акта в Новоалексеевке. На предыдущее заседание явились не все свидетели и потерпевшие, поэтому суд перенесли на 24 мая. Напомним, что 14 апреля 2016 года в Новоалексеевке взорвался автомобиль ВАЗ 2101, начиненный взрывчаткой. В результате теракта 1 местный житель погиб, еще 5 – пострадали. По подозрению в организации теракта задержан Валерий Долапчи.

Еще несколько человек находятся в розыске. Как считает прокуратура, в ходе досудебного следствия вина подозреваемого доказана. Ему грозит высшая мера наказания — пожизненное заключение. Дело рассматривает коллегия судей и суд присяжных.

По материалам: Новый визит