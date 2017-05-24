ХГМА подключилась к сотрудничеству с Канадой

Херсонская государственная морская академия, в лице ее ректора Ходаковского Владимира Федоровича, документально оформила сотрудничество с канадской федеральной компанией «StudyAction Inc.». ХГМА из всех херсонских ВУЗов наиболее подготовлена к сотрудничеству с международными образовательными системами. Одним из перспективнейших направлений они считают обмен научными наработками с морскими образовательными учреждениями Канады.

Как отмечает директор «StudyAction Inc.» Петя Игнатова: «Во время моей командировки в начале этого года я была действительно впечатлена достижениями ХГМА. Им есть что предложить не только местным студентам, но и иностранным. Объединяя Академию с лучшими канадскими морскими училищами, мы хотим и дальше развивать их конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг».



«Для нашей компании — это особо ответственное сотрудничество. Мы, конечно же, постараемся оправдать доверие руководства ХМГА и по возможности превзойти его», – заявил Дмитрий Козонак, представитель в Херсоне и соучредитель «StudyAction Inc.», присутствующий на торжественном обмене документами.



Документы, подписанные между ХГМА и «StudyAction Inc.», называются Меморандум о сотрудничестве и Мандатное письмо. Меморандум регулирует все возможные сферы взаимодействия между сторонами, а Мандатное письмо позволяет компании «StudyAction Inc.» представлять ХНТУ в переговорах с канадскими учебными заведениями и Посольством Канады в Украине.



Предварительная договоренность о сотрудничестве между компанией «StudyAction Inc.» и ХНТУ была достигнута в начала апреля 2017 года во время посещения Херсона директором канадской компании Петей Игнатовой из Торонто.



Ранее уже сотрудничество со «StudyAction Inc.» оформили Херсонский государственный аграрный университет, Дизайн-лицей Херсонского областного совета, Херсонский государственный университет и Херсонский национальный технический университет..



Справка:

«StudyAction Inc.» – канадская федеральная компания, занимающаяся вопросами международного образования. В состав учредителей входят канадские и украинские граждане.



Активизация херсонских ВУЗов в поиске партнеров и программ сотрудничества с канадской системой образования началась после визита в Херсон и Киев директора компании «StudyAction Inc.» Пети Игнатовой, который проходил с 28 марта по 7 апреля 2017 года.