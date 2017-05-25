Через адмінмежу до окупованого Криму намагались провезти продукти харчування у схованках

Учора, в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чаплинка» прикордонники Херсонського загону спільно з представниками Державної фіскальної служби попередили відразу дві спроби переміщення продуктів харчування до окупованого Криму з приховуванням. В першому випадку, громадянин України на автомобілі «Мерседес Спрінтер» зробив схованку на даху транспортного засоб у саморобному кондиціонері. Там прикордонники спільно з співробітниками митниці виявили 30 кілограмів мясних ковбас. У другому випадку, громадянин України направлявся на територію окупованого півостріва на автомобілі «Рено Кенго» та облаштував подвійне дно в кузові.

Воно не було передбачене конструктивними особливостями тронспортного засобу. Підчас огляду автомобіля прикордонники спільно з представниками митниці у схованці виявили 32 кілограми твердого сиру та 40 пачок згущеного молока.

В обох випадках представники Державної фіскальної служби вилучили виявлені товари та транспортні засоби, попередня сума оцінки яких склала 280 тисяч гривень.



Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов