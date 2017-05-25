Полицейские изъяли у браконьеров 23 т рыбы и 179 рыболовных сетей

В Херсонской области полиция проводит профилактические мероприятия под названием «Нерест». С начала проведения мероприятий полицейские совместно с представителями рыбоохраны документировали 121 факт браконьерства и 93 случая незаконной торговли водными ресурсами. У правонарушителей были изъяты почти 23 т незаконно выловленной рыбы и 120 кг других водных ресурсов (раки, креветка). Изъяты 179 рыболовных сетей и 144 других орудия вылова рыбы («пауки», ятери).

На правонарушителей подготовлены 179 административных материала. По 43 фактам браконьерства возбуждены уголовные производство по ч.1 ст.249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

По 2 фактам злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Об этом сообщила пресс-служба облУМВД