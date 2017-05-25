В Херсоне сотрудники СБУ разоблачили администратора антиукраинской группы в «Вконтакте»

Сотрудники СБУ выявили на Херсонщине «администратора антиукраинской группы в российской социальной сети «ВКонтакте». Жительница области под вымышленным именем в соцсети зарегистрировала аккаунт и регулярно размещала материалы, которые дискредитируют украинскую власть и военных, призвала к изменению границ государственной границы Украины. Злоумышленница также героизировала террористов из так называемых «ДНР/ЛНР», пыталась активно привлекать «единомышленников» в свое сообщество.

Во время обыска по месту жительства агитатора сотрудники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с доказательствами осуществления антиукраинской деятельности в соцсети «Вконтакте».

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК.

По материалам: Херсон Онлайн

