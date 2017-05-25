Херсонские патрульные взяли “на горячем” телефонного мошенника

23 мая около 12:00 в Херсоне патрульные полицейские получили вызов о передаче денег телефонному мошеннику. Женщине позвонил неизвестный и сообщил о ДТП, которое якобы спровоцировал ее сын. За «решение проблемы» мужчина требовал деньги. И сказал, что лично приедет за деньгами. Полиция устроила засаду у дома женщины на улице Дружбы. Через несколько минут к подъезду подошел неизвестный. Женщина передала ему конверт. Его тут же задержали. Как оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook