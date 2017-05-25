Прикордонна собака Фок в КПВВ «Чаплинка» знайшов психотропні пігулки

23 травня до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Чаплинка» на автомобілі «DAEWOO» прибув громадянин України, який слідував з Ялти до Кривого Рогу. Під час огляду транспортного засобу, за допомогою службового собаки «Фок», натренованого на пошук наркотичних речовин, в салоні автомобіля прикордонники виявили 30 пігулок медичного препарату «Фенобарбітал» та 37 пігулок препарату «Фенозипам», які містить у собі психотропні речовини. Медикаменти прикордонники передали представникам Нацполіції.

Та направили повідомлення про можливий факт кримінального правопорушення передбаченого статтею 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».



Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов