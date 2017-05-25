Херсонские школьники взяли 38 призовых мест на олимпиадах и конкурсе-защите Малой академии наук Украины

По итогам этого учебного года в Херсоне похвальной грамотой «За особые достижения в изучении отдельных предметов» награжден 268 школьников, похвальные листы «За высокие достижения в обучении» – 1997 школьников. Ученики херсонских школ на уровне Украины завоевали 38 призовых мест: 20 – на олимпиадах и 18 – на конкурсе-защите Малой академии наук Украины, получив – 3 первых, 13 – вторых и 22 – третьих мест. Их подготовили в физтехлицее, академлицее, спецшколах №12, №24, №30, №31, №54, гимназии №20, школы №18.

Об этом сообщается на сайте горсовета Херсона