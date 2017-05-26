Аэропорт “Херсон” подписал договор с «Украинскими вертолетами»

]22 мая Херсонский аэропорт подписал договор с авиакомпанией «Украинские вертолеты» о предоставлении услуг по организации аэропортового и наземного обслуживания. «Благодаря уникальному природному комплексу Херсонской области авиакомпании имеют возможность проводить тренировочные рейсы по аварийно-спасательной подготовке, подготовку экипажей для выполнения поисково-спасательных работ, подготовку экипажей для выполнения медицинской эвакуации», – рассказал и.о. директора аэропорта Виталий Кучерук.

У авиакомпании 28 вертолетов Ми-8, которые участвуют в миротворческой миссии ОНН.

По материалам: Херсонские факты