Елітне авто з підробленими документами виявили прикордонники в КПВВ «Каланчак»

25 травня прикордонники Херсонського загону в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» в черговий раз попередили спробу незаконного переміщення коштовного транспортного засобу з тимчасово окупованої території АР Крим. 24-річний громадянин України, на автомобілі «Porshe Cayenne» 2012 року випуску направлявся з Севастополя до Києва. Підчас перевірки документів прикордонники встановили, що доручення на право керування транспортним засобом можливо підроблене, адже у відповідності до бази даних, власник автомобіля на момент видачі доручення знаходився за межами материкової частини України.

Автомобіль та водія передано співробітникам Каланчацького відділення Національної поліції для проведення подальших оперативно-слідчих дій, адже в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 358 КК України.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов