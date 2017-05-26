В этом году на чиновников Херсонщины составил 42 админпротокола за коррупцию

25 мая в Херсоне провели пресс-конференцию представители облпрокуратуры и движения «Под контролем». С октября 2016 года в Херсоне обработано 26 материалов о возможных правонарушениях местными чиновниками. По 12-ти из них сведения внесены в ЕРДР. По 9-ти фактам правоохранители составили протоколы о коррупции. Всего в этом году правоохранители составили 42 протокола об админправонарушениях, связанных с коррупцией. 16 чиновников привлечены к админответственности.

Начаты 24 уголовных производства за умышленное непредставление электронных деклараций или внесения недостоверных сведений.

По материалам: Гривна. Новый формат