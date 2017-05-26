На главной канализационной насосной станции Херсона заменили 6 м трубы

Специалисты Горводоканала Херсона закончили запланированные работы по замене участка напорного трубопровода на главной насосной станции канализации (ГНСК) по ул. Богородицкой (Краснофлотской), 127 а. Бригады службы канализации и механического цеха на одном из насосных агрегатов заменили изношенный участок трубопровода и установили ​​6 м новой трубы диаметром 426 мм. Для временного освобождения трубопровода от сточных вод задействовали насос шведского производства. Замена участка трубопровода на ГНСК позволит избежать частых ремонтов, повысит надежность станции и нивелирует угрозу утечки сточных вод на поверхность.

Пресс-служба Горводоканала