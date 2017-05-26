6 херсонских пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата заняли 25 призовых мест в чемпионате Украины

В Каменском прошел чемпионат Украины среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, в котором участвовал 181 участник из 20 областей и Киева. Херсон представляли 6 воспитанников отделения по плаванию ДЮСШ №6 (Мерешко Елизавета, Драпкин Андрей, Савченко Алена, Быкова Евгения, Межерицкий Сергей и Федкевич Роман). Они завоевали I мест – 13, II мест – 6 и III мест – 6:

Мерешко Елизавета – I место на дистанциях 50 м вольным стилем, 400 м вольным стилем, 200 м комплексное плавание, 50 м брассом, 100 м вольным стилем; II место на дистанциях 100 м на спине, 100 м брасс;

Драпкин Андрий – I место на дистанциях 50 м брасс, 50 ​​м на спине, 200 м вольным стилем, 50 м баттерфляй; II место 50 м вольным стилем и 100 м вольным стилем;

Межерицкий Сергей – III место на дистанциях 100 м на спине, 100 м вольным стилем и 50 м на спине;

Савченко Алена – I место на дистанциях 50 м вольным стилем, 50 м брасс, 100 м брасс, 50 ​​м баттерфляй и III место 100 м вольным стилем;

Быкова Евгения – II место на дистанциях 50 м вольным стилем и 100 м вольным стилем;

Федкевич Роман – III место на дистанциях 50 м брассом и 100 м брасс.

Мерешко установила рекорд Украины на дистанции 50 м вольным стилем.

По материалам: Гривна. Новый формат