На Херсонщині прикордонники виявили браконьєра з уловом на 35 тис. гривень

Прикордонники Херсонського загону в черговий раз продовжують активні заходи з протидії незаконному вилову водних живих ресурсів в межах контрольованих прикордонних районів. Так, 24 травня, військовослужбовці відділів «Скадовськ» на узбережжі Джарилгацької затоки неподалік від населеного пункту Красне виявили громадянина України, мешканця Херсона, який здійснював вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову. Браконьєр виловив 513 креветок, 963 рибини бичка, 354 атерини та 40 рибин ставриди. Своїми протиправними діями громадянин завдав збитків державі на суму 35 тисяч гривень.

Виявлені знаряддя лову та водні живі ресурси прикордонники передали представникам рибоохорони та повідомили співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за частиною 1 статті 249 ККУ «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».



Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов