Команда Херсонской школы №47 стала чемпионом Украины по футзалу

24 мая в горсовете Херсона прошло заседание Городского ученического парламента при управлении образования. Лидеры заслушали отчеты комиссий по вопросам культуры и духовного развития, экологии и здорового образа жизни, связей с общественностью, защиты прав ребенка, по вопросам образования и о работе медиа-клуба «NaVi». Лучшими признаны результаты комиссий по вопросам экологии, по вопросам защиты прав детей и совета парламента. Медиа-клуб впервые получил признание на V Международной научно-методической конференции «Практическая медиаграмотность: международный опыт и украинские перспективы» (Киев).

Участники мероприятия заслушали информацию о результатах апробации проекта «Я люблю Херсон» о подготовке к оздоровлению в отрядах «Лидеры» (оздоровительный лагерь им. Голубца, Скадовск).

Также наградили 39 самых активных лидеров парламента, победителей конкурсов «Местное самоуправление глазами учащейся молодежи», «Эрудит младший лига», «Я люблю Херсон», лучших игроков футбольной команды «МайстерС» (школа №12) за I место в открытом турнире Николаевской областной федерации и за II место в открытом турнире ДЮСШ в Херсоне.

Члены парламента поздравили команду школы №47, которая стала чемпионом.

Пресс-служба горсовета