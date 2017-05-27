В Херсоне патрульные задержали парня, который через балкон влез в чужую квартиру

26 мая около 6:00 утра патрульным Херсона поступило сообщение, что в доме на ул. Кулика кто-то проник в соседнюю квартиру. Женщина рассказала прибывшим патрульным, что парень сначала хотел залезть через балкон в её квртиру на 2-м этаже. Но заметил женщину и влез на балкон соседней квартиры. Пенсионерка, которая там живет, тоже заметила вора. На момент прибытия инспекторов она уже прогнала его. Полицейские догнали 26-летнего парня и доставили в Днепровский отдел полиции.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook