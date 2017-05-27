Херсонські поліцейські завадили браконьєрскому вилову риби

Здійснюючи вночі патрулювання території річки Домаха у Білозерському районі, працівники відділення поліції в порту Херсон помітили біля очерету браконьєрські знаряддя лову. Поліцейські вийшли на берег та витягли з води поки що порожні дві монониткові сітки загальною довжиною 570 метрів та 20 ятерів для лову бичка довжиною 89 метрів. Вилучені знаряддя лову були передані для знешкодження представникам НПП «Нижньодніпровський». Заходи поліції з протидії незаконному вилову водних біоресурсів тривають.

Відділ комунікації поліції Херсонської області