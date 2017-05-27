Новокаховский завод отгрузил оборудование для самой высокой в мире ГЭС

Новокаховский завод «Укргидромех» закончил отгрузку 500 т оборудования первой очереди Рогунской ГЭС в Таджикистане и начал изготовление второй очереди. Первые платформы с этим оборудованием готовятся к отгрузке уже в августе. Напомним, «Укргидромех» уже изготовил для строящейся ГЭС колесные затворы. Рогунская ГЭС будет самой высокой плотиной в мире – 335 м. Кроме того, «Укргидромех» приступил к изготовлению мостового крана грузоподъемностью 500 т. Электрооборудование к нему поставят харьковские производители, а моторы-редукторы стоимостью более 300 тыс. евро привезут из Европы.

По материалам: Таврийские вести

