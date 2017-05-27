Уперше в Херсоні відбудуться дитячі змагання з шестової акробатики

27 та 28 травня херсонців запрошують на перші офіційні Всеукраїнські змагання серед дітей та юніорів з шестової акробатики – танців на пілоні. Позмагатися в категоріях «Соло» та «Артістік» прибудуть більше 150 хлопців та дівчат від 5 до 17 років з Одеси, Миколаєва, Києва, Вінниці, Львова, Івано-Франківська, Ялти, Житомира, Чернігова, Запоріжжя, Рівного, Хмельницького та інших міст. Оцінювати учасників буде професійне журі – сертифіковані судді IPSF. Чемпіонат проходить за підтримки Херсонського обласного відділення Національного олімпійського комітету України та Всеукраїнської федерації спорту на пілоні.

Інформаційна підтримка: Спілка жінок Херсонщини.

Pole dance – новий напрямок спорту та танцювального мистецтва, що поєднує в собі елементи танцю та акробатики. Цей вид спорту активно розвивається та надає юними спортсменами можливість участі в безлічі змагань і турнірів, що проводяться щорічно не тільки по всій Україні, а й по всьому світу. А це означає, що у кожної дитини є можливість стати чемпіоном в даній спортивній дисципліні.