Завтра відбудеться відкриття нового рейсу з аеропорту «Херсон» Дата публікації 27.05.2017 Автор: Редакція 28 травня о 08:00 у Міжнародному аеропорту «Херсон» відбудеться відкриття чартерних рейсів авіакомпанії Bravo Airways за маршрутом Анталія (Туреччина) – Херсон. Літак зустрічатимуть традиційною водяною аркою. Херсонська ОДА Можливо буде цікаво: В аеропорту «Херсон» працює лабораторія-літак Украероруху Херсонщина відчинила повітряні ворота для нового авіарейсу На розвиток міжнародного аеропорту «Херсон» витратять 14 мільйонів Триває реконструкція аеропорту «Херсон» З початку року прикордонники в аеропорту «Херсон» оформили 574 літака та майже 53 тис. громадян Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім'я * E-mail * Сайт CAPTCHA Code * .