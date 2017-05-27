Завтра відбудеться відкриття нового рейсу з аеропорту «Херсон»

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28 травня о 08:00 у Міжнародному аеропорту «Херсон» відбудеться відкриття чартерних рейсів авіакомпанії Bravo Airways за маршрутом Анталія (Туреччина) – Херсон. Літак зустрічатимуть  традиційною водяною аркою.

Херсонська ОДА

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