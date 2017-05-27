На Херсонщине из 48 тыс. голов овец лишь 15 тыс. выращивают предприятия

25 мая в Аскания-Нова Чаплинского района Херсонщины в Институте животноводства прошел семинар-совещание и выставка племенного и товарного поголовья овец. Перенимать опыт в овцеводстве приехали представители 8 регионов Украины. Все они были заинтересованы в получении селекционного материала овец. В свою очередь заместитель директора областного департамента АПР Андрей Неделько, рассказал, что на Херсонщине овец в основном выращивает население, а не сельхозпредприятия. Из 48 тыс. голов овец лишь 15 тыс. выращивают предприятия.

При этом статистика прошлых лет свидетельствует, что в 1990 году количество овец на Херсонщине было около 1 млн голов.

По материалам: ПИК