“Чрезвычайный” праздник Последнего звонка

Целой серией чрезвычайных происшествий и несчастных случаев, как всегда, обернулся праздник последнего звонка на Херсонщине. В ООШ №46 областного центра 11-летний школьник так обрадовался началу каникул, что в порыве чувств подпрыгнул, и неловко упал, сломав предплечье. В ООШ № 10 Новой Каховки 10-летний мальчик на торжественной линейке потерял сознание, и его пришлось везти в больницу. «Скорую помощь» пришлось вызывать и к двум 13-летним ученицам в школу села Малая Александровка Великоалександровского района Херсонщины.

А в Каховке 13-летний подросток отпраздновал последний звонок употреблением «слоновьей дозы» суррогатного спиртного, после которой впал в кому прямо у лодочной станции.

Его также забрали в реанимацию, – информирует заместитель главного врача областного территориального Центра экстренной медицинской помощи Инесса Чамлай.

По материалам: Херсонцы