На Херсонщині триває підготовка підрозділів територіальної оборони

27 травня в Чаплинському районі на території військової частини відбулася зборова підготовка підрозділу територіальної оборони. У ході навчання особовий склад проходить підготовку в декілька етапів, а саме теоретичний та практичний. Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв повідомив: "Росія чекає, що ми будемо зустрічати їх з караваєм, але ми сильніші, і можемо дати їм відсіч. У зв’язку з тим, що слабка влада того часу зустрічала росіян з хлібом та сіллю, тепер ми маємо окупований Крим та АТО. Але сьогодні ми мусимо бути готовими до захисту своїх родин, та не дай Боже такому статися!"

Херсонська ОДА