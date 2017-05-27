За разбойное нападение на банк житель Херсонщины получил 7 лет тюрьмы

В Ивановке в отделение одного из банков банка вошел незнакомец и, угрожая пистолетом, потребовал отдать деньги из кассы, в которой находилось 200 тыс. грн. Благодаря сопротивлению сотрудниц банка, грабитель сбежал, ничего не взяв. В течение 10 дней оперативники и следователи установили личность злоумышленника и место его укрытия. 48-летнего преступника задержали в Кривом Роге, где он скрывался на съемной квартире. У него изъяли пистолет.Было открыто уголовное дело по ч.3 ст.187 УК «Разбой». Новотроицкий райсуд приговорил грабителя к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

ГУ Нацполиции Херсонской области