На Херсонщині пройшов відкритий турнір «Бойове двоборство» (фото)

У Херсоні пройшов турнір з військово-спортивного багатоборства. Змагання були присвячені пам’яті загиблого бійця батальйону "Херсон", справжнього героя Владислава Ковальова. Перед початком турніру для учасників та глядачів виступив оркестр обласної поліції та вокальний гурт «102 ФМ». Також присутні побачили показовий виступ спецпідрозділу Головного управління Національної поліції Херсонщини «КОРД» та мали змогу подивитись на різні види зброї та сфотографуватись на згадку. Всього у турнірі взяли участь 90 спортсменів з Херсона та Полтави.

Наймолодшими учасникам змагань були 6-річні хлопці та дівчата. Але вони на рівні зі старшими спортсменами завойовували призові місця.

Всі спортсмени у напруженій боротьбі показали високий рівень своєї майстерності у стрільбі з пневматичної зброї та всестильовому бою.

Після проведення кожного турніру за віковими категоріями поліцейські нагороджували переможців медалями, грамотами та подарунками.

В командному заліку перше місце здобули спортсмени Херсонського спортивного клубу бойових мистецтв "Катран", які отримали кубок переможців.

Відділ комунікації поліції Херсонської області