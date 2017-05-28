Инспектор Херсонского погранотряда украл разгрузочные жилеты

Инспектор отдела «Преображенка» Херсонского погранотряда в несколько приемов украл из каптерки семь разгрузочных жилетов, входивших в комплект экипировки пограничников на полевых выходах и дежурствах. Разгрузки он припрятал, намереваясь затем продать, однако был задержан с поличным. Свою вину расхититель имущества ГПСУ полностью признал. Учитывая его чистосердечное раскаяние вкупе с отсутствием прежних судимостей, суд Каланчакского района Херсонщины приговорил проворовавшегося инспектора к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

Изъятые разгрузки постановили вернуть в распоряжение Херсонского погранотряда.

По материалам: Херсонцы