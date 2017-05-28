В Херсоне состоялась выставка пограничной техники

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27 мая в Херсоне возле областного Дворца молодежи по случаю празднования в Украине Дня пограничника Азовско-Черноморское региональное управление организовало выставку пограничной техники. На ней представлена транспортная и специальная техника: грузовые автомобили, бронированные, легкий бронеавтомобиль, полноприводные пикапы, квадроциклы и мотоциклы. Также показаны приборы наблюдения и связи.  Кроме того, всех желающих угощали пограничной каши из полевой кухни, а для зрителей устроили показательные выступления.

А уже непосредственно в зале Дворца пограничников поздравил глава Херсонщины Андрей Гордеев. В конце торжества Андрей Гордеев вручил пограничникам телевизор.

По материалам: Гривна. Новый формат
Фото Дмитрия Кулакова 

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