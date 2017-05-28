На Херсонщині прикордонників двічі намагались підкупити

За минулу добу подорожуючі громадяни двічі намагались підкупити прикордонників Херсонського загону підчас перетину державного кордону та адміністративної межі. Так, в пункті пропуску для авіаційного сполучення «Херсон» громадянка Ізраїлю під час проходження паспортного контролю запропонувала прикордонникам 50 шекелів та 5 гривень за безперешкодний перетин кордону. А в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» громадянин України направлявся з Херсону до Сімферополя та запропонував прикордонникам 100 гривень за прискорення процесу паспортного контролю. В обох випадках військовослужбовці від неправомірної винагороди відмовились та повідомили представників Національної поліції, адже в діях громадян вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов