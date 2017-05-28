На полигонах в Херсонской и Одесской области прошел пробный пуск украинской ракетной системы залпового огня

26 мая на полигоне в Одесской области прошел пробный пуск украинской ракетной системы залпового огня (РСЗО), аналогичной системе «Смерч». Ракета с боевой частью 250 кг была выпущена в направлении полигона в Херсонской области и приземлилась в заданном квадрате. По словам советника министра обороны Юрия Бирюкова, украинская РСЗО была разработана с нуля за 1,5 года. В пусковой установке 12 ракет, каждая из которых несет боевой заряд весом в 250 кг. Наведение – индивидуальное. Система управления – украинской разработки и производства. Генеральный конструктор и главный подрядчик – КБ «Луч».

По материалам: autoconsulting