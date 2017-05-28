Во время фестиваля «Мельпомена Таврия» был показан 301 спектакль

В субботу, 27 мая, в Херсоне состоялось торжественное закрытие XIX Международного театрального фестиваля «Мельпомена Таврии». Всего в фестивале участвовали 122 театра из 14 стран (64 города). Общее количество спектаклей, показанных за 9 дней фестиваля – 301. Закрывал последний фестивальный день Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки спектаклем «Вид с моста». На закрытии присутствовали глава Херсонщины Андрей Гордеев и министр культуры Евгений Нищук.

Пресс-служба Херсонской ОГА