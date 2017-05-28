В Херсоне могут появиться авиарейсы из стран Балтиии и Беларуси

В Херсонской ОГА ожидают, что в туристическом сезоне-2018 появятся авиарейсы в Херсон из стран Балтии и Беларуси. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Херсонщины. «Мы сейчас ведем разговор о сообщении (авиасообщении Херсонщины – ред.) с другими областями Украины и с другими странами – имеется в виду страны Балтии и Беларусь. Но для того, чтобы запустить это авиасообщение, необходимо время, и понятно, что этот курортный сезон, к сожалению, потерян (для открытия этих авиарейсов – ред.).

Поэтому мы речь об авиасообщении со странами Балтии и Беларусью ведем на следующий курортный сезон», – сказал Андрей Гордеев. По его словам, страны Балтии, Беларусь, а также Польша – это возможные потенциальные потребители курортно-рекреационных услуг, предоставляемых Херсонской областью.

По материалам: ПИК