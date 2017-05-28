В Херсоне прошли IX летние юношеские спортивные игры по боксу

В Херсоне завершились IX летние юношеские спортивые игры по боксу. Во время них представители районов нашей области состязались в командном первенстве. Также спортсмены состязались в личном первенстве в возрастной категории юниоры. По итогам соревнований I место заняла команда города Херсона, II – Олешковского района, III – Генического района.
В личном первенстве победителями стали:
Даниил Сирота в весовой категории до 46 кг
Волочилов Кирилл в весовой категории до 48 кг
Ильин Максим в весовой категории до 50 кг
Оксюченко Валерий в весовой категории до 52 кг
Скрипилев Денис в весовой категории до 54 кг
Платонов Александр в весовой категории до 57 кг
Федунов Павел в весовой категории до 60 кг
Бурков Максим в весовой категории до 63 кг
Литвинов Иван в весовой категории до 66 кг
Шевченко Евгений в весовой категории до 70 кг
Костыренко Эдвард в весовой категории до 75 кг
Грудковский Клим в весовой категории до 80 кг
Паламарчук Ростислав в весовой категории свыше 80 кг
Лучшим боксером турнира был признан Александр Платонов, а лучшим судьей – Александр Курдов.
Всего в соревнованиях участвовало 53 боксера из разных районов Херсонской области.
Херсонская областная федерация бокса