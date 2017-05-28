В Херсоне прошли IX летние юношеские спортивные игры по боксу

В Херсоне завершились IX летние юношеские спортивые игры по боксу. Во время них представители районов нашей области состязались в командном первенстве. Также спортсмены состязались в личном первенстве в возрастной категории юниоры. По итогам соревнований I место заняла команда города Херсона, II – Олешковского района, III – Генического района.

В личном первенстве победителями стали:

Даниил Сирота в весовой категории до 46 кг

Волочилов Кирилл в весовой категории до 48 кг

Ильин Максим в весовой категории до 50 кг

Оксюченко Валерий в весовой категории до 52 кг

Скрипилев Денис в весовой категории до 54 кг

Платонов Александр в весовой категории до 57 кг

Федунов Павел в весовой категории до 60 кг

Бурков Максим в весовой категории до 63 кг

Литвинов Иван в весовой категории до 66 кг

Шевченко Евгений в весовой категории до 70 кг

Костыренко Эдвард в весовой категории до 75 кг

Грудковский Клим в весовой категории до 80 кг

Паламарчук Ростислав в весовой категории свыше 80 кг

Лучшим боксером турнира был признан Александр Платонов, а лучшим судьей – Александр Курдов.

Всего в соревнованиях участвовало 53 боксера из разных районов Херсонской области.

Херсонская областная федерация бокса