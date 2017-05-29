Херсонщина летит в Анталию. Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской области Андрей Гордеев. "28 мая международный аэропорт «Херсон» уже традиционно встретил водяной аркой первый чартерный рейс Анталия (Турция) – Херсон авиакомпании Bravo Airways", – написал Гордеев. Он отметил, что для нашего региона открытие нового рейса является выгодным бизнес-проектом. "Появляется возможность выходить на европейский уровень и увеличивать количество внутренних рейсов. Это прекрасная возможность рассказать всему миру о нашем херсонском крае!", – отметил Андрей Гордеев.