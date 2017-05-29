В Херсоне состоится детский фестиваль «Майбутнє – це ми!»

3 июня ко Дню защиты детей в Антоновке (пригород Херсона) на стадионе «Днепр» состоится детский фестиваль «Будущее – это МЫ!». «Конкурс рисунка «Таким я вижу мир …» и конкурс эссе «У меня есть мечта» среди школьников, спортивные развлечения «Веселые старты», футбольный турнир среди детских команд, анимация для самых маленьких участников, мастер-классы и викторины – это все ждет тех , кто посетит детский фестиваль», – обещают организаторы. Кроме того выступят детские художественные коллективы. Начало в 10:00.

По материалам: 0552.ua