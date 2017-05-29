Недалеко от Олешек археологи обнаружили древнейшие артефакты

В Херсонской области сотрудники Национального заповедника «Хортица» провели археологическую экспедицию. Во время экспедиции археологи совершили несколько погружений в днепровских плавнях под Херсоном. В 10-13 вв. здесь располагалось славянское поселение Олешье, которое было сожжено во время нашествия монголо-татар. Уловом подводных раскопок на месте древнего городища стал славянский горшок 9-11 ст и несколько деревянных досок на месте остова корабля.

Возраст досок так и не смогли определить. А хорошо сохранившийся горшок передали в херсонский музей. Также сотрудники заповедника провели аэрофотосъемку крепости Тягинка.

Именно в этом месте во время боя была сожжена галера в 1492 году, турки пожаловались на это литовцам, впервые упомянув запорожских казаков.

Руины крепости снимали во время экспедиции с помощью дрона с высоты 100 м. В результате специалисты получат трехмерную модель памятника.

По материалам: Цюрупинск Сегодня