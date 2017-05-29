На Херсонщине в курортный сезон ожидают около 3,5 млн туристов

Херсонщина планирует сохранить в этом сезоне прошлогоднее количество туристов, которые посетят регион, — около 3,5 млн. «Мы в прошлом году официально заявили в мае о 3 млн туристов. Но потом, когда подсчитали их количество, то это было где-то 3,5 млн. Мы ожидаем такую же цифру. Но если будет больше — соответственно, поблагодарим», — заявил Андрей Гордеев. По его словам, Херсонская ОГА провела переговоры с Укрзализныцей по увеличению в сезоне 2017 года количества поездов на Херсонщину из других регионов Украины.

«Особенно хотим забрать (туристов — ред.) из северных наших областей», — отметил он. ЧНынешний туристический сезон на Херсонщине начался 1 мая, на месяц раньше чем в прошлом году, напомнил председатель ОГА.

В курортно-туристическом сезоне 2015 года Херсонщину посетило около 2,8 млн туристов, что на 27% больше в сравнении с 2014 годом. В 2016 году регион посетили около 3,5 млн человек.

По материалам: Голос Украины