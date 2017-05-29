На Херсонщині на 5 років засуджено зловмисника, який відібрав мобільний телефон у дитини

На Херсонщині на 5 років позбавлення волі засуджено зловмисника, який відібрав мобільний телефон у шестирічної дитини. Злочин стався влітку минулого року біля ринку в Новій Каховці. Батьки залишили двох дітей в салоні автомобіля, а самі пішли на ринок. Поки батьків не було, до авто підійшов невідомий та через вікно вихопив у 6-річної дитини телефон. Працівники Новокаховського відділу поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили особу грабіжника. Ним виявився 37-річний наркозалежний місцевий, неодноразово судимий за грабежі та незаконне зберігання наркотиків.

Оперативники перевірили місця можливого збуту мобільного телефону та знайшли його у ломбарді, працівники якого по фото упізнали зловмисника. Також поліцейські встановили, що затриманий місяцем раніше вкрав з магазину 5 тисяч гривень та понад 300 одиниць чоловічої білизни, спричинивши матеріальну шкоду на суму 35 тисяч гривень. Крадене чоловік продав на ринку.

Були відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України «Крадіжка» та ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж».

Згідно з вироком Новокаховського міського суду зловмиснику призначене покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції

Херсонської області