На Херсонщине выписано 56 711 бесплатных рецептов

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По программе «Доступные лекарства» в Херсонской области выписано 56711 рецептов. Полностью или почти полностью возмещены затраты аптекам в Высокопольском, Нововоронцовском и Чаплинском районах.

Департамент здравоохранения Херсонской ОГА

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