На Херсонщине выписано 56 711 бесплатных рецептов Дата публікації 30.05.2017 Автор: Редакція По программе «Доступные лекарства» в Херсонской области выписано 56711 рецептов. Полностью или почти полностью возмещены затраты аптекам в Высокопольском, Нововоронцовском и Чаплинском районах. Департамент здравоохранения Херсонской ОГА Можливо буде цікаво: На Херсонщине гипертоникам выписано почти 150 тысяч льготных рецептов На Херсонщине гипертоникам уже выписали почти 80 тысяч рецептов На Херсонщине продлили карантин в учебных заведениях В каких аптеках Херсонщины будут выдавать «Доступные лекарства» На Херсонщине уже собрали 99% урожая Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім'я * E-mail * Сайт CAPTCHA Code * .