На Херсонщине дороги изношены на 95%

В прошлом году на ремонт 27 км дорог было потрачено 192 млн грн. В этом году запланирован ремонт сразу 17 участков разных автодорог Херсонщины, где будут выполнены работы по текущему среднему ремонту. Протяженность объектов на этот год – более 70 км, стоимость ремонта – около 638 млн грн. Об этом рассказал начальник областной службы автодорог Николай Савченко. По его словам, изношенность дорог на Херсонщине составляет не менее 95%.

«На примере автодороги Берислав – Марьянское, которая была построена в 60-х годах, после чего фактически не ремонтировалась. До 1996 года на территории области ежегодно проводился ремонт 600 км дорог. То есть, раз в 9 лет производился ремонт одного и того же участка дороги», – говорит Савченко.

Также он рассказал, что ямочный ремонт не приносит долгосрочного результата:

Из расчета, что ямочность составляет 1 млн. кв. м при стоимости 300 грн за кв. м – на ремонт необходимо 300 млн грн каждый год, на дольше не хватит.

Есть дороги, где процент ямочности превышает 50%, тогда дешевле будет полностью заменить асфальтобетонное покрытие и продлить срок службы не менее чем на 10 лет.

По материалам: Херсон.city